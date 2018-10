di maio in sicilia

Di Maio agli alluvionati catanesi: ''Siamo con voi''

Dopo la visita ieri seri agli operai da otto anni in cassa integrazione dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, oggi il ministro Luigi Di Maio visita diversi Comuni tra Catania e Siracusa colpiti prima dal sisma e poi dall'alluvione.

Dopo la visita ieri seri agli operai da otto anni in cassa integrazione dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, oggi il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio visita diversi Comuni tra Catania e Siracusa colpiti prima dal sisma e poi dall'alluvione.

E annuncia un intervento immediato: "Nella legge di bilancio di sono 5 miliardi per gli investimenti, tra cui anche quelli che riguardano le ristrutturazioni antisismiche. Dichiareremo lo stato di emergenza nelle zone colpite dall'alluvione" nella Sicilia orientale. A una signora che chiedeva l'intervento dello Stato, il ministro ha risposto: "Daremo il massimo supporto al sindaco e a tutti quelli che devono occuparsi della questione".

Gli interventi verranno fatti a partire dalla "messa a norma degli edifici, in modo tale che i terremoti non danneggino più soprattutto quelli pubblici e le scuole dei nostri figli". Anche sull'edilizia privata, ha detto Di Maio, "bisogna fare una stima dettagliata. Lavoreremo giorno e notte, questo lo assicuro a tutti i cittadini, per ritornare alla normalità".

