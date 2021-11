Covid-19

Di Maio: ''Alternativa a Green pass e vaccini Ŕ chiudere tutto''

''Non esiste alternativa al Green Pass e alle vaccinazioni'', dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Pubblicata il: 22/11/2021

"Non esiste alternativa al Green Pass e alle vaccinazioni. Il 93% delle persone che abbiamo in terapia intensiva, o comunque coinvolte nella degenza ospedaliera, non è vaccinato. L'alternativa è chiudere tutto e questo non ce lo possiamo permettere né lo vogliamo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Torino.

Fonte: Tgcom 24

