foto sospetta

Di Maio, Cancelleri e quella foto ''incriminata'', la provocazione di Diventerà Bellissima

Dopo le dichiarazioni di totale estraneità ai fatti, la foto che ritrae i due esponenti del Movimento Cinque Stelle col cognato di un boss continua a tener banco tra gli avversari

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2018 - 10:32:18 Letto 441 volte

"Chi di foto ferisce, di foto perisce". Così, con un "proverbio 2.0" Domenico Bonanno, coordinatore del movimento giovani di Diventerà Bellissima, descrive la vicenda di cui sono protagonisti Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri: dagli archivi di Facebook è stata riesumata una foto, risalente al periodo di campagna elettorale, in cui le due personalità del Movimento Cinque Stelle sono ritratte in un bar con quello che sarebbe Fabio Bonaccorso, il cognato del boss "re" del riciclaggio della mafia post Riina Giuseppe Corona.

"Lontano da noi la voglia di fare speculazione sull'incontro avuto a Palermo dai due leader dei cinquestelle", dice Bonanno. Ed effettivamente, sulla vicenda il polverone si era sollevato anche fin troppo in fretta: prima il soggetto in foto era stato etichettato come Corona stesso; poi la smentita del Movimento Cinque Stelle, che lo identificava come il cognato e che chiariva qualsiasi estraneità ai fatti da parte di Di Maio e Cancelleri.

Bonanno però rincara la dose, facendo riferimenti al passato elettorale e alle lotte politiche siciliane che avevano coinvolto anche Nello Musumeci nella corsa alla presidenza della Regione: "Una domanda ci viene spontanea - osserva provocatoriamente il coordinatore -. In questi anni a Di Maio e a Cancelleri è bastato molto meno di un caffè per epurare ed etichettare come impresentabili gli avversari, a loro chiediamo: oggi cosa si prova ad essere vittime piuttosto che artefici di campagne denigratorie che nulla hanno a che vedere con la Politica?”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!