Di Maio chiede altro tempo a Mattarella

''Abbiamo chiesto al presidente del tempo, qualche giorno, per ultimare il contratto di governo nel migliore dei modi''.

14/05/2018

"Abbiamo chiesto al presidente del tempo, qualche giorno, per ultimare il contratto di governo nel migliore dei modi". Lo ha detto Luigi Di Maio dopo il colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per verificare i termini dell’accordo con la Lega e la possibilità quindi di dare vita a una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un governo.

“Lo sceglierà il Presidente della Repubblica" se concedere altro tempo per la formazione del governo, aggiunge poi Di Maio che ha negato che ci siano problemi sul nome del premier. "Il contratto di governo, sul modello tedesco, mette dentro i punti programmatici delle due forze. Noi lo sottoporremo ai nostri iscritti con un voto online che sarà chiamato a decidere se far partire questo governo con questo contratto oppure no" aggiunge Di Maio. "Se parte questo governo - sottolinea - parte la Terza Repubblica: quella in cui i cittadini fanno un passo avanti e i politici fanno un passo indietro". "Sono molto orgoglioso delle interlocuzioni portate avanti finora, del clima e dei punti che si stanno portando a casa: reddito di cittadinanza, legge Fornero, taglio agli sprechi, lotta alla corruzione, carcere per chi evade il fisco", ha aggiunto Di Maio.

Inoltre, "siamo ben consapevoli delle scadenze internazionali che questo nuovo governo dovrà affrontare immediatamente" sia a livello europeo che extraeuropeo. "Saranno momenti molto importanti, perché si sta per decidere il nuovo bilancio dell'Unione europea, si andrà a discutere del regolamento Dublino che riguarda l'immigrazione e la mano che ci devono dare gli altri Paesi a livello europeo".

"Siamo d'accordo con Salvini: di nomi" per la premiership "pubblicamente non ne facciamo" dice il leader pentastellato al Quirinale. Intanto, non è quello di Giulio Sapelli il nome a cui pensano Salvini e Di Maio: fonti 5 Stelle assicurano che il docente di Storia economica non è in corsa per la premiership del governo in gestazione.

