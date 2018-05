governo

Di Maio ci riprova: ''Troviamo altro ministro all'Economia, ma Savona rimane in squadra''

''Troviamo una persona della stessa caratura dell'eccellente professor Savona'' che resterebbe comunque ''nella squadra di governo in un'altra posizione''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2018 - 19:26:30 Letto 424 volte

Di Maio ci riprova e in un nuovo video su Facebook fa una nuova proposta: “Troviamo una persona della stessa caratura dell'eccellente professor Savona" che resterebbe comunque “nella squadra di governo in un'altra posizione. È una proposta che faccio pubblicamente”.

"Se questa legislatura deve lasciare un ricordo, deve essere per un governo politico e non tecnico. Se dobbiamo ritrovarci un governo tecnico solo perché nella squadra dei ministri ce n'è uno non accettato dal Quirinale allora faccio un ragionamento”, continua il leader del M5s. "M5S ci sta - aggiunge Di Maio - ora dipende dall'altra forza politica che fa parte del contratto" di governo far partire un esecutivo 5 Stelle-Lega. Se "ci stiamo, chiederemo di richiamare Conte al Quirinale e far partire il governo del cambiamento che vogliamo e con una squadra già pronta, il cui rapporto in parlamento di fiducia tra le due forze politiche c'era. E' una grande occasione".

Prima di salire al Colle, nel pomeriggio il leader pentastellato aveva annunciato che il Movimento non voterà la fiducia tecnica al governo Cottarelli. "Il governo Cottarelli non ha nessuna legittimazione - ha detto Di Maio all'Adnkronos -. Non si può che votare contro la fiducia" sottolineando che "o si fa un governo politico o si va al voto".

Salvini, invece si era detto disponibile a una soluzione d'emergenza per poi andare al voto, mentre rimane sulle sue posizioni sul governo politico: solo con il programma e la squadra che abbiamo presentato, magari con l'aggiunta di Giorgia Meloni. "Se mi tirano via anche un solo uomo di quella squadra di governo, il governo non ha senso che esista. C'è quel programma e quella squadra, se vanno bene ci mettiamo la faccia e lavoriamo. Se qualcuno per i motivi più bizzarri non va bene all'Europa, a Berlino, ai mercati, alla Merkel e alle banche, cosa possiamo farci?", ha detto Matteo Salvini in un comizio a Sestri Levante. "Io sono ancora nel mood per cui spero che ci sia un governo che risponde al voto dei cittadini”.

Intanto, il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli non tornerà già questa sera al Quirinale per sciogliere la riserva. Al Colle, si è appreso, Mattarella e Cottarelli hanno deciso insieme di non forzare i tempi per un eventuale governo politico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!