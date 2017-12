di maio

Di Maio: ''Con il 40% potremmo governare da soli''

''Se alle elezioni dovessimo ottenere il 40% potremmo governare da soli''.

"Se alle elezioni dovessimo ottenere il 40% potremmo governare da soli” lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ai microfoni di Circo Massimo, Radio Capital. “Se non dovessimo farcela la sera delle elezioni faremo un appello pubblico alle altre forze politiche che sono entrate in Parlamento presentando il nostro programma e la nostra squadra. E governeremo con chi ci sta".

Un Gentiloni bis, anche solo per permettere la campagna elettorale? "è uno schema che mi terrorizza - ha spiegato Di Maio -. So perché Berlusconi dice che deve restare Gentiloni, perché loro si sentono tutti garantiti, soprattutto in questo momento di scandalo sulle banche. A Capo della commissione banche ci hanno messo Casini e Brunetta, due uomini sostanzialmente vicini a Berlusconi e al centrosinistra. Finché gli italiani decideranno di votare per loro ci ritroveremo sempre questo mondo unico di vecchi partiti che prova a proteggersi. Meno voti prenderemo più ci sarà instabilità e si tornerà a votare, più voti prenderemo noi più ci sarà la possibilità di fare un governo".

