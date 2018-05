nuovo governo

Di Maio e Salvini convocati al Quirinale per le 16,30. Urge il nome per la presidenza del Consiglio

Definito il contratto di governo articolato in 22 punti. Ieri in serata tre nomi papabili, ma nessuna conferma ufficiale

Pubblicata il: 14/05/2018

Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono stati convocati al Quirinale dalle 16,30 per nuove consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Previsto prima il colloquio con il Movimento Cinque Stelle alle 16,30 poi con la Lega alle 18.

Ieri i due leader politici si sono incontrati tre volte, e al termine dell'ultimo appuntamento hanno quasi del tutto rifinito l'accordo sul contratto di governo, articolato in 22 punti. Ma c'è ancora da stabilire chi sarà il presidente del Consiglio: Giulio Sapelli, Giulio Tremonti e Giampiero Massolo i nomi circolati nella serata di ieri, ma senza alcuna conferma ufficiale.

Tra i 22 punti concordati ci sono: flat tax, reddito di cittadinanza senza scadenze ma previa revisione dei centri per l’impiego, misure per le famiglie, salario minimo orario garantito per legge, 5 miliardi di euro allocati per la riforma sulle pensioni della legge Fornero, la nascita del ministero per le disabilità e di quello per il turismo, fondi per il rimpatrio dei migranti.

