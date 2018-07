Sviluppo economico sud

Di Maio e tutte le novità per il Sud

Luigi Di Maio annuncia possibili svolte per il Sud e per la Sicilia...

21/07/2018

Luigi Di Maio annuncia possibili svolte per il Sud e per la Sicilia. "Abbiamo pronto un emendamento sui voucher e credo che nascerà un decreto dignità 2.0 e lo potenzieremo perchè abbiamo fatto una serie di interventi", ha annunciato il vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a Catania, incontrando le imprese della filiera agrumicola siciliana, i Consorzi di Tutela delle produzioni di qualità, le Organizzazioni di categoria che hanno sottoscritto il Patto di Sviluppo, i partner della filiera agrumicola del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia.

"Il primo intervento - ha aggiunto Di Maio - è quello relativo agli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani,soprattutto nel sud Italia. Questo vuol dire che all’interno del decreto dignità non ci sarà solo una stretta per i contratti a tempo determinato, ma ci saranno incentivi per l’assunzione dei giovani. Poi andremo incontro a quelle categorie che ci chiedono piò flessibilità nel loro settore. La norma sui voucher per come l'abbiamo scritta non punta ad alcuno sfruttamento ma devono essere utilizzati solo in determinato periodo in cui c'è bisogno di un numero di persone poi alto. È impensabile che una volta si pagavano con i voucher gli ingegneri, gli avvocati e persino i giornalisti...".

«I parametri economici vanno ridiscussi a livello europeo così come alcuni trattati che ci stanno danneggiando. Siamo un governo che ha all’interno due forze politiche che avevano chiare queste intenzioni nel loro programma elettorale, quindi non ci sono se e ma da dire ai cittadini, c'è soltanto da lavorare nell’ottica di una legge di bilancio che deve essere coraggiosa e non che tiri a campare».

«C'è da lavorare nelle relazioni con gli altri Paesi - ha proseguito Di Maio, incontrando i giornalisti a margine di una sua visita nell’azienda A.A.T. Oranfresh - Agroindustry Advanced Technologies SpA di Catania - perché gli altri Paesi lavorano per portare i loro prodotti da noi; ma il problema è che noi negli anni non abbiamo fatto il nostro lavoro a portare i prodotti italiani nel mondo. Anzi ci siamo fatti invadere dal finto Made in Italy».

«Agosto è un mese importante perché è quello in cui si comincia a discutere della legge di bilancio per riuscire a fare la riforma delle pensioni, a intervenire con gli aiuti ai settore dell’agricoltura e della pesca», ha aggiunto».

