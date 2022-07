Governo

Di Maio: ''I problemi non si affrontano minacciando crisi di Governo''

''Non si affrontano i problemi dei cittadini minacciando il governo'', così il ministro Luigi Di Maio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2022 - 11:01:10 Letto 775 volte

"Non si affrontano i problemi dei cittadini minacciando il governo", così il ministro Luigi Di Maio, fondatore di Insieme per il Futuro, commenta le tensioni in maggioranza.

E sottolinea che "non possiamo permettere che populismi e sovranismi prendano il sopravvento, generando una crisi di governo. Con il lavoro, il dialogo e il confronto si trovano le soluzioni. Noi miriamo solo a quelle".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!