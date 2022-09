M5S

Di Maio: ''Il M5S di Conte è nel caos, tutti contro tutti''

''Del partito che ho fondato io e da cui me ne sono andato non c'è più niente, c'è il caos'', ha detto Luigi Di Maio.

06/09/2022

"Io vedo una forza politica, il partito di Giuseppe Conte, perché di quello che ho fondato io e da cui me ne sono andato non c'è più niente, in cui c'è il caos, è un tutti contro tutti". Lo ha detto il leader di Impegno civico e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Tg4.

