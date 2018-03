di maio

Di Maio in vacanza in Sicilia in compagnia dell'avvocato Giovanna Melodia

La Sicilia ha dato un contributo fondamentale alla vittoria del Movimento 5 stelle e il legame si fa sempre pi¨ forte, ma non solo per questo...

Pubblicata il: 12/03/2018

La Sicilia ha dato un contributo fondamentale alla vittoria del Movimento 5 stelle tributando quasi il 50% dei consensi. Ma il legame fra 5 stelle e Sicilia si fa sempre più forte non solo per questo.

Proprio sull’Isola ha trascorso un breve periodo di vacanza questo fine settimana il candidato premier Luigi Di Maio. Durante il week-end, Di Maio è stato avvistato a passeggio a Castellamare del Golfo, poi a Marsala in visita alle saline e all’isola di Mozia e a pranzo da “Mamma Cauraì”, in dolce compagnia. Si tratta dell’avvocato Giovanna Melodia, pentastellata anche lei, vice presidente del consiglio Comunale di Alcamo. I due sono stati abbordati da tanti curiosi e Di Maio non si è sottratto ai selfie e ai saluti degli elettori siciliani. A ritrarre i due a passeggio è stato il giornale “AlqamaH”.

I due si sono conosciuti durante la campagna elettorale, alla fine del 2017 durante un’altra visita in Sicilia di Di Maio, poco dopo la sua rottura con la ex fidanzata Silvia Virgulti.

