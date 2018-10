Di Maio in Sicilia

Di Maio in visita a Termini Imerese: lavoratori ex Fiat in attesa di soluzioni

''Ho appreso che nei prossimi giorni il Vicepresidente del Consiglio nonché Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sarà a Termini Imerese'', così, in una nota, il sindaco Francesco Giunta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2018 - 16:19:41 Letto 397 volte

“Ho appreso che nei prossimi giorni il Vicepresidente del Consiglio nonché Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sarà a Termini Imerese“, così, in una nota, il sindaco Francesco Giunta.

“La notizia non può che essere accolta con grande gioia dall’Amministrazione comunale, dalla Cittadinanza e, soprattuto, dai numerosi lavoratori dell’ex stabilimento Fiat e del suo indotto, ancora in attesa di soluzioni volte a garantire loro il mantenimento degli strumenti sociali di sostegno.”

“L’occasione, inoltre, sarà preziosa, perché ci consentirà di illustrare al Ministro le complesse problematiche della carenza di lavoro e le prospettive che intravediamo per i disoccupati e gli inoccupati.”

“Sono certo che il Ministro sarà anche portatore di progetti concreti per l’intero territorio e, a tal fine, l’Amministrazione mette a sua disposizione la Sede storica del Comune, per consentirgli di condividere con tutti i suoi piani e quelli del Governo per la Sicilia e, in particolare, per la provincia di Palermo.”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!