Coronavirus

Di Maio: ''Il Covid19 ha aumentato la povertà. Il vaccino sia di tutti''

''La prima sfida è sconfiggere il Covid con la ricerca medica, e assicurarsi una sua equa e universale distribuzione del vaccino'', ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/10/2020 - 11:21:13 Letto 411 volte

"La prima sfida è sconfiggere il Covid con la ricerca medica, velocizzando la ricerca e lo sviluppo sul fronte delle terapie e del vaccino, e assicurarsi una sua equa e universale distribuzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 alla Farnesina, promosso dallASviS

"Difendere la salute degli altri è giusto ma significa anche difendere la nostra salute", ha sottolineato il ministro, ricordando che l'Italia è in campo per far sì che venga garantito un "equo accesso del vaccino a 92 Paesi a medio e basso reddito".

La pandemia "ha dilatato disparità e diseguaglianze, messo in discussioni i processi di sviluppo e inasprito le fragilità", ha detto il ministro degli Esteri che ha citato l'aumento della povertà, 71 milioni di persone in più rispetto all'inizio del 2020, e la crescita dell'insicurezza alimentare, come alcune tra le sfide principali da affrontare.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!