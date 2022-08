Elezioni Politiche 2022

Di Maio: ''Meloni vuole rinegoziare Pnrr, brutta figura con Ue non ce lo possiamo permettere''

''Io vedo Giorgia Meloni che deve rassicurare in quattro lingue, ma io ho lavorato con Draghi e a lui bastava sedersi per rassicurare'', ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Pubblicata il: 20/08/2022

"Chi si candida a sostituire Draghi? Io vedo Giorgia Meloni che deve rassicurare in quattro lingue, ma io ho lavorato con Draghi e a lui bastava sedersi per rassicurare. Giorgia Meloni ha proposto di rinegoziare il Pnrr: in Europa diranno che è la solita Italia che invece di rispettare le scadenze vuole rinegoziare, e noi questo non ce lo possiamo permettere". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, leader di Impegno civico, a Controcorrente su Retequattro.

Fonte: TGCOM24

