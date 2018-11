di maio a palermo

Di Maio nel Palermitano chiude al campagna elettorale a Corleone

Luigi Di Maio nel Palermitano per un tour elettorale. Oggi sarÓ a Corleone per chiudere la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di domenica prossima.

Luigi Di Maio nel Palermitano per un tour elettorale. Il ministro dello Sviluppo economico in Sicilia oggi e domani per un doppio appuntamento. Oggi sarà a Corleone per chiudere la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di domenica prossima.

Di Maio a partire dalle 17.30 incontrerà lavoratori del Pastificio Rinascita Corleonese, azienda che opera su terreni confiscati alla mafia. Alle 19.30 appuntamento in piazza Garibaldi dove è previsto il comizio a sostegno del candidato sindaco di Corleone per il Movimento 5 Stelle Maurizio Pascucci.

Il vice premier domani sarà a Palermo per due incontri. Il primo è in programma alle ore 11 ai Cantieri Navali, il secondo appuntamento è previsto alle ore 13.30 nei locali dell’azienda Contorno per un incontro riservato con imprenditori locali.

Intanto partiti e movimenti a Corleone organizzano gli ultimi appuntamenti in vista del voto di domenica. Tre i candidati alla poltrona di sindaco: Nicolò Nicolosi, per tre volte deputato regionale all’Ars ed ex deputato alla Camera, che ha già ricoperto la carica di primo cittadino dal 2002 al 2007 e che ora ci riprova con la lista “Nuova luce”. Poi Salvatore Antonio Saporito, sostenuto da una lista civica e Maurizio Pascuzzi, del Movimento Cinque stelle.

Ad astenersi dalla competizione è la Lega non ha presentato nessuna lista e non sostiene alcun candidato sindaco. Igor Gelarda, responsabile per la Sicilia occidentale del partito guidato da Matteo Salvini, spiega però che “chiunque verrà eletto troverà nella Lega un interlocutore sempre al servizio del territorio e della comunità”.

