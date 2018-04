politica

Un'apertura nei confronti di Lega o Partito democratico...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2018 - 18:29:36 Letto 341 volte

Un'apertura nei confronti di Lega o Partito democratico, a patto che Forza Italia resti fuori dai giochi per la formazione del prossimo governo.

È la proposta lanciata da Luigi Di Maio durante la registrazione della puntata di “DiMartedì” in onda su La7, alla vigilia delle consultazioni che saranno avviate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il candidato premier pentastellato ha parlato di una sorta di "contratto" di governo da sottoscrivere con la Lega o con i dem. Immediata la risposta del Partito democratico: il capogruppo a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, fa sapere che "il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 Stelle è ovviamente irricevibile".

