reddito di cittadinanza

Di Maio: ''Reddito di cittadinanza sì, ma in cambio 8 ore di lavoro gratis''

''Io nel reddito di cittadinanza ci credo e non arretreremo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2018 - 17:10:24 Letto 397 volte

"Io nel reddito di cittadinanza ci credo e non arretreremo. Ci metteremo insieme con le forze politiche e anche quelle sociali che vorranno condividerlo per realizzarlo senza abiure", garantisce infatti il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi Di Maio.

"E' uno strumento che crea le giuste obiezioni perché non lo conosciamo ma - aggiunge ancora Di Maio - l'obiettivo non è dare soldi a qualcuno perché stia su un divano ma per dire con franchezza: tu hai perso il lavoro e ora devi seguire un percorso per formarti ed essere reinserito nel mondo del lavoro. Ma siccome hai figli mentre ti formi io ti do un reddito e in cambio tu dai al tuo sindaco 8 ore di lavoro gratuito di pubblica utilità".

Il ministro si è poi soffermato sulla questione vitalizi: "Questa - ha garantito - è la settimana buona per abolire i vitalizi dei parlamentari. E' una questione di giustizia sociale. E subito dopo taglieremo le pensioni d'oro, quelle sopra i 5mila euro netti, percepite senza aver versato i contributi corrispondenti".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!