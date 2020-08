scuola

Di Maio: ''Scuola, si riparte. Confermata fiducia ad Azzolina''

''La ministra Azzolina e tutto il Governo hanno tranquillizzato le famiglie e gli studenti sul fatto che la scuola riaprirà il 14 settembre''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/08/2020 - 00:51:25 Letto 410 volte

''La ministra Azzolina e tutto il governo hanno tranquillizzato famiglie, insegnanti e studenti sul fatto che la scuola riparte". Lo ha detto Luigi Di Maio a margine del Giffoni Festival.

"Deve ripartire in sicurezza ma lo voglio dire chiaramente: l'Italia come governo deve garantire anche in un periodo difficilissimo e inedito come questo legato alla pandemia i diritti fondamentali, come quello all'istruzione e allo studio''.

"La ministra Azzolina e tutto il Governo hanno tranquillizzato le famiglie e gli studenti sul fatto che la scuola riaprirà il 14 settembre".

