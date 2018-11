di maio a Palermo

Di Maio: ''Se qualcuno dei nostri viene eletto ritiro il simbolo''

"Se venisse eletto anche un solo consigliere a Corleone nella lista del Movimento 5 Stelle ritirerei immediatamente il simbolo". Lo ha detto Di Maio.

Pubblicata il: 24/11/2018

"Se venisse eletto anche un solo consigliere a Corleone nella lista del Movimento 5 Stelle ritirerei immediatamente il simbolo".

Il giorno dopo l'annullamento del comizio a Corleone a sostegno del candidato Maurizio Pascucci, che aveva aperto al "dialogo con i parenti dei mafiosi", il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio da Palermo torna sulle elezioni amministrative nel paese di Totò Riina e Bernardo Provenzano, che domani sceglie il nuovo sindaco dopo un commissariamento per mafia: "Non voglio rischiare - aggiunge Di Maio in quello che formalmente è il giorno del silenzio elettorale su Corleone - che qualcuno possa avere preso i voti della mafia".

