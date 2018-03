Il programma elettorale del M5S

Di Maio: ''Siamo i vincitori assoluti. Oggi inizia la terza Repubblica''. Il programma elettorale del M5S

''Per il M5S queste politiche sono state un trionfo, siamo i vincitori assoluti...''

"Per il M5S queste politiche sono state un trionfo, siamo i vincitori assoluti. Un grande grazie ai circa 11 milioni di italiani che ci hanno dato la loro fiducia. E' un onore ricevere un tale consenso. Un altro grazie a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio che hanno dato il via a questo percorso". Così Luigi Di Maio commentando l'esito delle elezioni al quartiere generale M5S e ricordando che è stato "triplicato il numero di parlamentari, un grande risultato che avevamo annunciato. Ci sono intere regioni dove il M5S è stato votato da oltre 50% cittadini, un italiano su due. In alcune aree siamo addirittura al 75".

"Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire da figure di garanzia da individuare per le presidenze delle Camere", ci tiene poi a precisare aggiungendo: "Oggi inizia la terza Repubblica e sarà la Repubblica dei cittadini italiani". "Sono fiducioso - ha detto ancora - che il Presidente della Repubblica saprà guidare questo momento con autorevolezza e sensibilità".

Il programma elettorale del Movimento 5 Stelle

VIA SUBITO 400 LEGGI INUTILI

• Stop alla giungla delle leggi, meno burocrazia per imprese e cittadini

SMART NATION: NUOVO LAVORO E LAVORI NUOVI

• Investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale per creare nuove opportunità di lavoro e nuove professioni

• Investimenti in nuova tecnologia, nuove figure professionali, internet delle cose, auto elettriche, digitalizzazione PA

REDDITO DI CITTADINANZA: RIMETTIAMO L’ITALIA AL LAVORO

• Oltre 2 miliardi di euro per la riforma dei centri per l’Impiego: facciamo incontrare davvero domanda e offerta di lavoro e garantiamo formazione continua a chi perde l’occupazione. Con la flex security le imprese sono più Competitive e le persone escono dalla condizione di povertà

PENSIONE DI CITTADINANZA: MAI PIU’ SOTTO I 780 EURO

• Pensione minima di 780 euro netti al mese a tutti i pensionati

• 1.170 euro netti al mese per una coppia di pensionati

MENO TASSE, PIÙ QUALITÀ DELLA VITA

• Riduzione delle aliquote Irpef

• Niente tasse per redditi fino a 10mila euro

• Manovra choc per le piccole e medie imprese: riduzione del cuneo fiscale e riduzione drastica dell’Irap

• Abolizione reale degli studi di settore, dello split payment, dello spesometro e di Equitalia

• Inversione dell’onere della prova: il cittadino è onesto fino a prova contraria

TAGLI AGLI SPRECHI E AI COSTI DELLA POLITICA: 50 MILIARDI CHE TORNANO AI CITTADINI

• Stop a pensioni d’oro, vitalizi, privilegi, sprechi della politica e opere inutili. Riorganizzazione delle partecipate, spending review della spesa improduttiva

SICUREZZA E LEGALITÀ

• 10mila nuove assunzioni nelle forze dell’ordine e due nuove carceri per dare ai cittadini più sicurezza e legalità

STOP AL BUSINESS DELL’IMMIGRAZIONE

• Cooperazione internazionale finalizzata anche alla stipula di trattati per i rimpatri

• 10.000 nuove assunzioni nelle commissioni territoriali per valutare, in un mese, come negli altri paesi europei, se un migrante ha diritto a stare in Italia o no

TUTELA DEI RISPARMI DEI CITTADINI

• Risarcimenti ai risparmiatori truffati

• Creazione della Procura nazionale per i reati bancari

• Riforma bancaria Glass Steagall act contro le speculazioni

LA SANITA’ SI PRENDE CURA DI TE

• Aumento delle risorse per la Sanità Pubblica e riduzione sostanziale delle liste di attesa per tutti gli esami medici

17 MILIARDI PER AIUTARE LE FAMIGLIE CON FIGLI

• Applicazione del modello francese, rimborsi per asili nido, pannolini e baby sitter

• Introduzione iva agevolata per prodotti neonatali, per l’infanzia e per la terza età

• Innalzamento importo detraibile per assunzione di colf e badanti

BANCA PUBBLICA PER GLI INVESTIMENTI

• Creazione di una Banca pubblica per gli investimenti per piccole imprese, agricoltori e famiglie

LOTTA A CORRUZIONE, MAFIE E CONFLITTI D’INTERESSE

• Modifica 416 ter sul voto di scambio politico mafioso

• Riforma della prescrizione

• Daspo per i corrotti

• Agenti sotto copertura

• Intercettazioni informatiche per reati di corruzione

UNA GIUSTIZIA RAPIDA, EQUA ED EFFICIENTE

• Riduzione della durata dei processi

• Certezza del processo e della pena

GREEN ECONOMY: ITALIA 100% RINNOVABILE

• 200mila posti di lavoro da economia del riciclo rifiuti

• 17mila nuovi posti di lavoro per ogni miliardo di euro investito nelle rinnovabili e nell’efficienza energetica

• Uscita dal petrolio entro il 2050

• Un milione di auto elettriche

RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO PUBBLICO/PIL DI 40 PUNTI IN 10 ANNI

• Più ricchezza grazie a maggiori investimenti in deficit, ad alto moltiplicatore e con maggiore occupazione

• Riduzione spese improduttive

• Tagli agli sprechi

• Lotta alla grande evasione fiscale

SUPERAMENTO DELLA COSIDDETTA BUONA SCUOLA

• Piano assunzioni razionale in base al fabbisogno delle scuole

• Incremento spesa pubblica per istruzione scolastica

• Abolizione del precariato

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY

• Italia.it diventa la piattaforma e-commerce per i prodotti made in Italy nel mondo

• Maggiore tutela dei beni culturali

• Salvaguardia della qualità dei prodotti italiani minacciati dai trattati internazionali

• Creazione di un Ministero del Turismo separato da quello dei Beni Culturali

INVESTIMENTI PRODUTTIVI: 50 MILIARDI NEI SETTORI STRATEGICI

• Puntiamo su: innovazione, energie rinnovabili, manutenzione del territorio, contrasto al dissesto idrogeologico, adeguamento sismico, banda ultra larga, mobilità elettrica

SUPERAMENTO DELLA LEGGE FORNERO

• Quota 100 e Quota 41

• Staffetta generazionale

• Categorie usuranti

• Opzione donna

