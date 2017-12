ars

Roberto Di Mauro e Giancarlo Cancelleri sono i due vice presidenti dell'Assemblea Regionale Siciliana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/12/2017 - 18:38:14 Letto 698 volte

Roberto Di Mauro e Giancarlo Cancelleri sono i due vice presidenti dell’Assemblea Regionale Siciliana. Di Mauro, eletto nella lista Popolari e autonomisti, ha conquistato 37 voti, mentre Cancelleri del Movimento 5 Stelle ne ha presi 27, sette in più dei deputati del M5S. Una scheda bianca, un voto per Antonello Cracolici (Pd), uno per Giuseppe Lupo (Pd), Matteo Mangiacavallo (M5S).

Di Mauro sarà in questa XVII legislatura il vicario di Gianfranco Miccichè. Dunque, tutto secondo pronostico, con la maggioranza che ha retto in Aula. L’elezione dei questori e dei segretari è stata rinviata a mercoledì. La presenza di “segnali identificativi nelle schede elettorali” per scegliere i due vicepresidenti dell’Assemblea regionale siciliana è stata denunciata nel corso dello scrutinio dalla deputata regionale Valentina Zafarana, scrutatrice del seggio per il voto.

Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha sollecitato il seggio elettorale ad andare avanti “mettendo a verbale” quanto denunciato. “Non possiamo fermarci”, ha detto Gianfranco Miccichè e lo scrutinio è andato avanti regolarmente.

