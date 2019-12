tatuatore abusivo

Diffidato e multato tatuatore abusivo di via Turrisi Colonna

Carabinieri controllano un locale dove venivano realizzati tatuaggi. Sanzionato un 48enne.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2019 - 13:40:57 Letto 362 volte

Il mese scorso, i carabinieri della stazione Crispi con i militari del N.A.S. hanno effettuato un controllo ad un locale utilizzato per la realizzazione di tatuaggi sito in via Turrisi Colonna accertando che l’attività era priva di qualsiasi requisito ed intrapresa in maniera abusiva da un palermitano, 48enne.

I carabinieri hanno pertanto sanzionato il titolare per le seguenti violazioni: mancanza del titolo abilitativo e inidoneità dei locali e mancanza di autorizzazione comunale, elevando sanzioni amministrative per circa € 1.200.

Il personale del comune di Palermo- servizio suap ha emesso, in ragione del controllo effettuato dai Carabinieri, nei confronti del 48enne, il provvedimento con diffida a svolgere l’attività di tatuatore, poiché non ne possiede i titoli e le autorizzazioni previste ed lo intima ad eliminare gli attrezzi destinati allo svolgimento della professione abusiva.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!