Dimentica sigaretta accesa e il materasso va a fuoco, paura a Brancaccio

Paura a Brancaccio dove un incendio è divampato a causa di una sigaretta dimenticata accesa. È successo alle 23 di giovedì scorso, in un appartamento al quarto piano. Fondamentale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei poliziotti, che hanno tirato fuori da quella trappola di fuoco un uomo di 54 anni che, oltre a una ferita al braccio, è rimasto ustionato alle gambe.

Dopo le prime segnalazioni alle linee d’emergenza, sul posto sono arrivati gli uomini del 115. Uno di loro è salito con un’autoscala, per aprire la porta di casa chiusa a chiave dall’interno. Una volta aperto l’ingresso sono entrati i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e i colleghi del commissariato Brancaccio che hanno preso di peso l’uomo e lo hanno condotto fuori verificando che non ci fossero altre persone in difficoltà lungo la tromba delle scale.

I vigili del fuoco si sono quindi concentrati sul rogo e hanno concluso le operazioni di spegnimento in meno di un’ora evitando che l’incendio coinvolgesse, oltre alla stanza da letto, anche il resto della casa. Sembra che le fiamme siano divampate dal materasso sul quale era caduta una sigaretta che il 54enne stava fumando prima di andare a dormire. Il malcapitato è stato portato in ospedale, mentre per i poliziotti è stato necessario il trattamento con ossigeno dopo aver respirato i fumi tossici sprigionati dalla combustione.

