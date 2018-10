Genio Civile

Dimissioni capo del Genio Civile di Palermo, Ordine degli Ingegneri: ''Forti preoccupazioni''

Dimissioni capo Genio Civile Palermo, il presidente degli ingegneri Vincenzo Di Dio: ''Auspichiamo che non venga compromessa la continuità organizzativa''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2018 - 09:26:19 Letto 493 volte

(Foto: da sinistra verso destra, Manlio Munafò, Vincenzo Di Dio)

“Le dimissioni del capo del Genio civile di Palermo, indipendentemente dalle ragioni che le hanno causate, destano forti preoccupazioni circa l’attività di un ufficio estremamente importante che, già in difficoltà per l’alto numero di pratiche, per l’insufficienza dell’organico e per le complessità interpretative legate alla nuova normativa sismica, adesso si ritrova anche alle prese con un cambio al vertice e con il rischio di veder messe in discussione alcune linee-guida operative che erano state oggetto di condivisione con l’obiettivo di dare un indirizzo al lavoro dei tecnici”.

Così il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, Vincenzo Di Dio, commenta la notizia, diffusa oggi dalla Regione Siciliana, della rinuncia dell’ingegnere Manlio Munafò all’incarico di capo dell’ufficio del Genio civile in seguito alle indagini interne disposte dal governatore Nello Musumeci.

“Non intendiamo in alcun modo entrare nel merito della decisione né delle verifiche legittimamente disposte dal Governo regionale – aggiunge il presidente Di Dio – ma sentiamo il dovere di manifestare l’auspicio che quanto accaduto non comprometta la continuità organizzativa”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!