Dimissioni Cavedagna, Mineo: ''Dispiace, continueremo a lavorare con più energia''

Dimissioni Cavedagna, Mineo: ''Dispiace, continueremo a lavorare con pił energia''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2019 - 10:52:34 Letto 377 volte

“Dispiace per le dimissioni del segretario nazionale dei giovani Stefano Cavedagna, ma le sue posizioni non sono parse per nulla in sintonia con i valori fondativi di Forza Italia”. Lo ha detto Andrea Mineo, consigliere comunale e commissario cittadino di Forza Italia.

“Il nostro è sempre stato un movimento liberale e popolare, lontano da ogni estremismo. Sinceramente dispiace anche perché queste dimissiomi arrivano in un momento in cui il partito è impegnato in una fase di rilancio, che noi tutti giovani viviamo con grande entusiasmo. La nostra base giovanile crese ogni giorno sui territori, proprio nella convinzione di voler costruire, con il progetto Altra Italia, un nuovo spazio di rappresentanza per i moderati, alternativa alla sinistra ma anche distinta e distante da una destra truce che sembra aver smarrito il senso della misura.

A Stefano, da amico, rivolgo i migliori auguri per il futuro.

Noi continueremo a lavorare con più energia di ieri, rinfrancati dall'intuizione vincente dell'Altra Italia lanciata dal presidente Berlusconi.

Rimettere al centro la persona, recuperare la nostra identita popolare ed europeista, ribadire il valore indissolubile dell'unità nazionale, rilanciare le politiche di sviluppo quale unico argine alla povertà e alla disoccupazione giovanile e dedicarsi per davvero al mondo delle piccole e medie imprese. Sono loro il motore della nazione ed è a loro che bisogna pensare.

Alle chiacchiere da bar di cui sono campioni Salvini e Di Maio noi rispondiamo investendo sulla centralità e sulla dignità della buona politica”.

