Dimissioni Orlando, Diventerà Bellissima: ''Unico gesto d'amore sarebbe sciogliere il Consiglio''

La proposta del movimento di Nello Musumeci come alternativa alla richiesta inoltrata al sindaco da 12 consiglieri comunali. Spazio anche per i nuovi obiettivi: ''Dopo l'estate via al nuovo centrodestra palermitano''

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando è ormai nell'occhio del ciclone. Il documento di richiesta di dimissioni, proposto dai rappresentanti comunali del Movimento Cinque Stelle e firmato da 12 consiglieri, è solo l'ultima delle dimostrazioni di sfiducia che il Consiglio comunale del capoluogo ha manifestato nei confronti del primo cittadino. Ma tra chi si oppone all'operato di Orlando, c'è anche chi predilige una strada alternativa: dimissioni sì, ma non necessariamente quelle del sindaco. Diventerà Bellissima, movimento fondato da Nello Musumeci, si unisce alla presa di posizione di Fabrizio di Ferrandelli: spingere alleati e forze civiche ad un gesto di responsabilità, dimettendosi in blocco dalla carica di consiglieri comunali e guardando già alla prossima competizione elettorale.

"Non c’è più tempo da attendere, occorre salvare Palermo", è il monito di Domenico Bonanno, coordinatore dei giovani del movimento. "Sappiamo bene che Orlando non lascerà mai la poltrona di primo cittadino - dice Bonanno -, continuare a chiederne le dimissioni serve soltanto ad allungare l’agonia. Occorre un atto di coraggio e di amore per la città, in balia dell’illusionismo politico del sindaco e della sua giunta". "Nell’anno di Palermo capitale della cultura e di Manifesta - continua il coordinatore -, la città soffoca sotto una cappa di incapacità politica e di mancanza di programmazione". I problemi elencati da Bonanno, imputati alla gestione di Orlando, sono ormai noti: "Strade impraticabili in ogni zona della città, ztl istituite solo per fare cassa, società partecipate praticamente in default, servizi inesistenti, periferie abbandonate, cumuli di rifiuti ad ogni angolo, totale assenza nel contrasto al fenomeno dilagante dei parcheggiatori abusivi, tassi di disoccupazione e di povertà da record, sono soltanto alcuni dei problemi. E come se non bastasse ogni anno migliaia di giovani palermitani abbandonano la nostra terra per cercare fortuna altrove".

Bonanno passa la palla ai consiglieri di opposizione e di maggioranza: "Ognuno faccia la propria parte, dimostrino di avere a cuore Palermo. Le dimissioni collettive sono l’unico gesto d’amore possibile per la nostra città". Il movimento del Presidente della Regione Siciliana, quasi a volersi "costituire parte civile" nel processo alle intenzioni di Orlando, si pone nuovi obiettivi per la riorganizzazione delle forze politiche in città: "Ci faremo promotori dell’organizzazione degli Stati Generali del Centrodestra Palermitano", annuncia Bonanno. "Dopo l’estate inviteremo amici ed alleati ad un confronto durante il quale, insieme, tracceremo le linee guida per il prossimo futuro con il chiaro obiettivo di lavorare, in sinergia, per lanciare una nuova piattaforma programmatica per la Palermo del futuro".

