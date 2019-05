Dimissioni sindaco di Partinico, Gelarda: ''Lega pronta a dare un governo alla città''

Dimissioni sindaco

Dimissioni sindaco di Partinico, Gelarda: ''Lega pronta a dare un governo alla cittą''

Lo dice Igor Gelarda commentando le dimissioni del sindaco della cittadina in provincia di Palermo, Maurizio De Luca.

Pubblicata il: 04/05/2019

“Partinico si può salvare, con la Lega siamo pronti a dare un governo alla città”. Lo dice Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali del partito guidato da Matteo Salvini e candidato alle elezioni europee del 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna, commentando le dimissioni del sindaco della cittadina in provincia di Palermo, Maurizio De Luca.

“Sono dispiaciuto per il passo indietro di un bravo amministratore e di una persona perbene - aggiunge Gelarda - e fa male il suo riferimento alle parole di Aldo Moro: Questo paese non si salverà. Comprendo lo stato d’animo di De Luca, che si è ritrovato solo, ma Partinico si potrà salvare. Serviranno coerenza e determinazione per scardinare vecchie logiche politiche, ma di un primo cittadino che non venga lasciato da solo. La Lega sta lavorando in questa direzione in tanti comuni della Sicilia in difficoltà - conclude Gelarda - e per questo dico che anche a Partinico siamo pronti a governare nel solco del governo del buon senso tracciato da Matteo Salvini”.

