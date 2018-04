legge 104

Dipendenti adottati da anziani malati per ottenere la 104: la denuncia di Musumeci

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2018 - 20:17:01 Letto 347 volte

Alcuni dipendenti della Regione Sicilia si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104. È quanto denuncia il presidente Nello Musumeci. "E' possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?", ha detto Musumeci in conferenza stampa rivolgendosi ai cronisti.

"Faremo dei controlli e troveremo le organizzazioni sindacali dalla nostra parte – ha aggiunto Musumeci - ognuno si assumerà la responsabilità delle proprie azioni, il tempo dei giochetti, delle coperture e dei ricatti reciproci è scaduto. Pubblicheremo gli elenchi: abbiamo 13.000 dipendenti ma i nostri uffici non dispongono di personale, non solo tecnico, avremo bisogno di avvocati e esperti di economia". Nel 2020, ha spiegato il presidente, andranno in pensione altre 3 mila dipendenti e si rischia una paralisi nel comparto burocratico se non si interviene con immediatezza con assunzioni. "Stiamo aspettando l'arrivo del governo, se ci sarà, per spiegare che in Sicilia ad esempio ci sono forti carenze. Abbiamo bisogno di centinaia di tecnici tra geologi, ingegneri e architetti; è assurdo disporre di una consistente somma di denaro e non poterla utilizzare perché mancano i progetti e chi li fa".

La legge 104 prevede speciali congedi o permessi a favore dei lavoratori portatori di handicap grave e di coloro che li assistono uno di questi soggetti. La legge consente di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito o, in alternativa, di tre giorni di permesso mensile (sempre retribuito) che possono essere utilizzati anche in modo continuativo. Tre giorni di permesso sono previsti anche per i familiari, lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con una disabilità grave (che non sia ricoverata). Il familiare in questione deve essere il coniuge o il convivente, un parente o affine entro il secondo grado, un parente o affine entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

