Direttiva sulla zone rosse: Orlando ancora contro Salvini

Oggetto del contendere stavolta è la direttiva sulla zone rosse nelle le città firmata dal titolare del Viminale che concede ai prefetti più poteri in tema di Sicurezza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/04/2019 - 12:50:07 Letto 380 volte

Leoluca Orlando torna a tuonare contro il Ministro dell’interno Matteo Salvini; oggetto del contendere stavolta è la direttiva sulla zone rosse nelle le città firmata dal titolare del Viminale che concede ai prefetti più poteri in tema di Sicurezza. Qualora la prefetta di Palermo si dovesse adeguare alla direttiva del ministro dell'Interno adirò al Tribunale amministrativo sulle cosiddette zone rosse – ha sostenuto Orlando nel corso di una conferenza stampa convocata ad hoc.

"Nel mirino dell'ultima direttiva, - sottolinea Orlando - ci sono i "balordi", che vanno allontanati creando le cosiddette 'zone rosse'."

"Salvini ha deciso – aggiunge il sindaco di Palermo - di ricorrere ancora ad uno strumento - quello della direttiva appunto - che non richiede l'ok del Consiglio dei ministri e, dunque, mediazioni con gli alleati di governo."

Ma Orlando è tornato anche sul tema dei Migranti e criticato la direttiva sul mare dello stesso Salvini.

Con Orlando a Palazzo delle Aquile anche il team di Mediterranea Saving Humans che ha proiettato un video di 19 minuti che riporta le comunicazioni intercorse tra la guardia costiera italiana e quella libica prima del soccorso in mare dei 55 migranti, poi effettuato dalla Mare Jonio il 18 marzo scorso. Comunicazioni tra ufficiali che sono agli atti dell'inchiesta della Procura di Agrigento in cui sono indagati il comandante della Jonio Pietro Marrone e il capo missione Luca Casarini ha commentato le ultime direttive del Viminale in materia di immigrazione.

