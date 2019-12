Disabile picchiato a Cefalù, individuato quarto minorenne della gang

bullismo

Disabile picchiato a Cefal¨, individuato quarto minorenne della gang

Erano almeno dieci ragazzini accanto all'amico che riprendeva quell'atto di bullismo, poi diffuso sulle chat di ragazzini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2019 - 09:13:23 Letto 402 volte

Non c'erano solo i tre minorenni denunciati a dare spintoni e a colpire con calci e pugni Andrea (nome di fantasia), un quattordicenne disabile. In una contrada della provincia di Palermo c'erano almeno dieci ragazzini accanto all'amico che riprendeva quell'atto di bullismo, poi diffuso sulle chat di ragazzini. Un quarto minorenne è stato individuato dai poliziotti del commissariato di Cefalù per l'episodio di bullismo. Anche lui era presente il giorno che Andrea è stato dileggiato e picchiato. La sua voce è stata riconosciuta e la procura sta valutando la sua posizione.

Tre giovanissimi sono stati già denunciati per una sfilza di reati collegati agli atti persecutori, il quarto minorenne avrebbe pronunciato alcune frasi per incitare alla violenza gli altri presenti. In tutto erano una decina e le indagini degli agenti coordinati dal vicequestore aggiunto Manfredi Borsellino continuano senza sosta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!