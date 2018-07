sciopero della fame

Disabili, Faraone annuncia sciopero della fame

12/07/2018

Il senatore Pd Davide Faraone, ex sottosegretario alla salute, ha iniziato a mezzanotte lo sciopero della fame per chiedere il pagamento delle somme spettanti ai disabili gravissimi della Sicilia.

“Sono stato al governo, sono un senatore, ma sono innanzitutto siciliano e padre di una ragazza autistica. Errori ne ho fatti chi non ne fa. Credetemi però, sui diritti degli ultimi non mi sono mai tirato indietro, né mi sono fatto tirare per la giacchetta – ha detto spiegando i motivi della sua scelta - Non c’entra la politica, non c’entra un partito, quando si parla di diritti e di torti si sta da una parte o dall’altra senza guardare al colore della maglietta”.

“In questi giorni sono stato tempestato di telefonate di amici, conoscenti. Messaggi su Facebook, mail. Non parlavano al senatore, al politico, ma al padre e denunciavano l’assurda e scandalosa vicenda delle somme mai erogate dalla regione siciliana ai disabili gravissimi”, ha detto.

L’assessore alla Salute Ruggero Razza ha annunciato l’ipotesi di messa in mora dei commissari Asp che stanno ritardando l’erogazione dei fondi.

