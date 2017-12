disabili

Disabili gravissimi, Musumeci: ''stiamo facendo quello che ci hanno chiesto''

''Sui disabili gravissimi abbiamo già dato un'indicazione precisa. Abbiamo fatto quello che ci chiedevano e nei prossimi giorni li incontreremo di nuovo...''

“Sui disabili gravissimi abbiamo già dato un’indicazione precisa. Abbiamo fatto quello che ci chiedevano e nei prossimi giorni li incontreremo di nuovo: ci hanno chiesto di avere direttamente le risorse per i propri cari, e così abbiamo fatto”.

Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a Palazzo d’Orleans, tornando sulle polemiche sollevate dai familiari dei disabili gravissimi che hanno lamentato in questi giorni la sospensione degli assegni di cura.

“Ciò non significa mettere fuorilegge le cooperative e gli enti che si occupano di terzo settore – ha proseguito – abbiamo assunto una posizione che riteniamo responsabile, si tratta del famoso impegno sottoscritto con Pif. I familiari dovranno indicare come usare le risorse per evitare che qualcuno possa speculare, e gli assessorati alla Salute e Famiglia predisporranno servizi ispettivi. Nel frattempo, Armao ha assicurato che l’erogazione delle risorse non verrà interrotta per il 2018 – ha concluso- e alcune polemiche ci sembrano prime di fondamento”.

Il Sindaco, Leoluca Orlando, ha incontrato oggi a Palazzo delle Aquile il Presidente del Comitato Consultivo provinciale dell'INAIL di Palermo, Michelangelo Ingrassia, in occasione del cinquantacinquesimo anniversario dalla istituzione del Comitato Consultivo provinciale.

Ingrassia ha donato al Sindaco una copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione della norma istitutiva dell'Ente.

