Disabilità, 2 milioni per assistenza a studenti di scuole dell'obbligo

assistenza a studenti

DisabilitÓ, 2 milioni per assistenza a studenti di scuole dell'obbligo

Stanziati due milioni per il servizio di assistenza alla comunicazione e all'autonomia per gli studenti portatori di handicap delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/11/2021 - 17:28:25 Letto 399 volte

Stanziati, grazie ad un emendamento sostenuto da deputati di diversi gruppi fra cui anche Marianna Caronia, due milioni per il servizio di assistenza alla comunicazione e all'autonomia per gli studenti portatori di handicap delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo. Lo ha appena votato l'Assemblea Regionale nel corso del dibattito sul bilancio.

“Con questi fondi – afferma Caronia – sarà possibile garantire a tutti gli studenti un servizio di assistenza adeguato, mentre resta ancora aperta la necessità di intervento per gli studenti delle scuole superiori, dove purtroppo continua a regnare una situazione di grande confusione. I Comuni, che su più fronti si dibattono fra grandi ristrettezze economiche, hanno adesso uno strumento in più per garantire un servizio di qualità per gli studenti, che è indispensabile per garantire il diritto allo studio.”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!