Disabilità, Caronia: ''Ripristinare fondo abbattimento barriere''

Disabilitą, Caronia: ''Ripristinare fondo abbattimento barriere''

Ripristinare lo stanziamento regionale per i contributi alle famiglie e ai condomini che effettuano interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/01/2020 - 09:44:54 Letto 396 volte

È questo l'impegno assunto dal Governo regionale, per bocca dell'assessore Marco Falcone, oggi in commissione bilancio all'assemblea regionale siciliana, dove una proposta in tal senso era stata presentata da Marianna Caronia della Lega.

"Da anni - afferma la parlamentare leghista - la regione non eroga più questi contributi lasciando di fatto sulle famiglia dei cittadini con disabilità un gravissimo onere economico per quegli interventi indispensabili per garantire autonomia e vivibilità.

Vigilerò perché nelle prossime settimane l'impegno assunto dall'assessore Falcone si trasformi in atti formali e previsioni di bilancio."

