Disabilità, dalla Regione Siciliana oltre 15 milioni di euro per i gravissimi

disabilitÓ

DisabilitÓ, dalla Regione Siciliana oltre 15 milioni di euro per i gravissimi

I fondi verranno destinati a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero dei soggetti affetti da disabilitÓ gravissima, che risultano essere 13.018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2023 - 11:48:30 Letto 852 volte

Oltre 15 milioni di euro per i disabili gravissimi. L'assessorato regionale della Famiglia ha impegnato le risorse relative al mese di maggio. I fondi verranno destinati a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero dei soggetti affetti da disabilità gravissima, che risultano essere 13.018.

«Attraverso la puntuale erogazione del beneficio economico - dichiara l'assessore Nuccia Albano - riusciamo a sostenere in tutta l'Isola migliaia di persone che si trovano in condizione di grave deficit e le loro famiglie, dimostrando, come sempre, grande attenzione del governo regionale verso la categoria dei più fragili».

Fonte: Regione Siciliana

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!