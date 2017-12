maltempo

Disagi maltempo a Palermo: un palo č caduto distruggendo parabrezza di un'auto

PALERMO. A causa del forte vento che soffia in cittā da ieri sera un palo č caduto su un'auto parcheggiata...

di Marco Gullā | Pubblicata il: 11/12/2017 - 17:30:52 Letto 961 volte

PALERMO. A causa del forte vento che soffia in città da ieri sera, in una traversa vicino via Montepellegrino, un palo è caduto su un’auto parcheggiata distruggendone il parabrezza.

Per fortuna al momento dell’impatto in auto non c’era nessuno, solo tanta paura per i passanti che hanno assistito all’accaduto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!