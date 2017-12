maltempo

Disagi maltempo Palermo: motociclista colpito da palo della telefonia

PALERMO. Non sono mancati, come sempre, i disagi in città provocati dal maltempo. Tra i vari episodi spiacevoli e pericolosi verificatisi ieri per via del forte vento anche quello di un motociclista che, in via Agnetta, è stato colpito da un palo della telefonia.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

