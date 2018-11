sesta vasca Bellolampo

Discarica Bellolampo, approvato ampliamento della sesta vasca dalla Regione

La Regione ha dato il via libera all'ampliamento definitivo della sesta vasca nella discarica di Bellolampo a Palermo.

06/11/2018

“Abbiamo mantenuto gli impegni presi in precedenza. In pochi mesi siamo riusciti ad autorizzare un provvedimento per il quale, in passato, ci volevano anche anni. Un ringraziamento, in tal senso, va agli uffici del dipartimento regionale dell’Ambiente per la celerità dimostrata. I lavori, che potranno iniziare immediatamente, consentiranno di tirare fuori Palermo dall’emergenza rifiuti”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

Il sindaco Leoluca Orlando commenta così l'approvazione definitiva del progetto di ampliamento della VI vasca della discarica pubblica di Bellolampo.

"Lo sblocco formale dei lavori di ampliamento della VI vasca è un fatto importante. Occorre ora recuperare il tempo perduto e siamo certi che RAP lo farà nel migliore dei modi, continuando, come fatto in questi ultimi anni, ad adottare ogni accorgimento tecnico utile per il rispetto dei parametri ambientali.

Occorre ora accelerare su tutti gli altri fronti aperti che riguardano i rifiuti a Palermo e Bellolampo: la realizzazione della VII vasca, l'aumento della differenziata, l'individuazione certa di responsabilità e risorse per la gestione delle vasche esaurite.

Nell'auspicio che questo avvenga con assunzioni di responsabilità solidale e nella logica unica del bene comune che è la vivibilità di Palermo e la salute dei suoi cittadini."

