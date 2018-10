emergenza bellolampo

Discarica Bellolampo, Norata: ''Continua la raccolta dei rifiuti in attesa del blocco''

''I compattatori che servono la raccolta dei rifiuti in città stanno regolarmente conferendo nella discarica di Bellolampo'', lo ha dichiarato Giuseppe Norata amministratore Unico della Rap.

Pubblicata il: 30/10/2018

La dichiarazione di Giuseppe Norata, amministratore Unico della Rap, sull'esaurimento e chiusura VI vasca di Bellolampo:

"I compattatori che servono la raccolta dei rifiuti in città stanno regolarmente conferendo nella discarica di Bellolampo. Per questa notte, è stato dato mandato di effettuare il servizio regolarmente ed eventualmente lasciare carichi i compattatori qualora, non potessero accedere in discarica. Si auspica che domani mattina , come già sollecitato dal vice Sindaco Sergio Marino, venga emanata da parte del Presidente della Regione apposita ordinanza per evitare che si possa bloccare definitivamente il conferimento dei rifiuti dell' indifferenziato a Bellolampo con la ricaduta a cascata sul servizio di raccolta in tutta la città".

