Discarica di Bellolampo, allarme M5S: ''Intervenire o nuovo stop, a rischio salute e costi''

La denuncia da parte di parlamentari nazionali, deputati Ars e consiglieri palermitani del Movimento. Oggetto della polemica, la lentezza dei lavori di ampliamento della vasca VI e di costruzione della vasca VII

"La discarica di Bellolampo si sta esaurendo": è il preoccupante allarme lanciato dal Movimento Cinque Stelle. A denunciarlo sono i parlamentari pentastellati Adriano Varrica e Caterina Licatini (componenti della commissione ambiente della Camera), il deputato Ars Giampiero Trizzino, e i consiglieri comunali di Palermo Antonino Randazzo e Concetta Amella.

Anche l’ultima vasca si sta rapidamente saturando e il Movimento rimprovera la lentezza nella prassi necessaria al rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ad allungare la vita della sesta vasca della discarica di Palermo, in attesa della realizzazione della settima: "A breve i cittadini rischiano concretamente una nuova interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani", dicono, "con conseguente rischio di insorgenza di gravi problematiche igienico sanitarie, nonché di possibili danni ambientali ed economici nel Comune di Palermo". Con una nota trasmessa con carattere d’urgenza al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, i portavoce hanno sollecitato affinché si provveda con la massima urgenza all'adozione di ogni soluzione utile al fine di definire i procedimenti amministrativi già avviati su iniziativa della Rap. Oggetti dei procedimenti, la "modifica sostanziale per ampliamento della capacità ricettiva della VI (sesta) vasca della discarica di Bellolampo di circa 200.000 mc" e la "modifica non sostanziale per l’implementazione complessiva di m.c. 24.000".

A preoccupare i Cinque Stelle quindi è anche il procedimento per la nuova vasca, la VII, che dicono essere "necessario per evitare una nuova emergenza ma in forte ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito". Il rischio paventato dagli esponenti del M5S è quello di un esaurimento dei volumi disponibili nella discarica di Bellolampo, che porterebbe Palermo a esportare e smaltire rifiuti al di fuori del territorio regionale "con conseguente inutile, quanto ingente, aggravio di costi per le casse dell’ente e, quindi, per la collettività". Il Movimento annuncia inoltre che adotterà tutte le iniziative necessarie al fine di far accertare e valere le singole responsabilità dei soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella vicenda.

