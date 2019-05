ampliamento VI vasca

Discarica di Bellolampo, consegnata una parte dell'ampliamento della VI vasca

Norata: ''Consegnata una parte funzionale dell'ampliamento della VI vasca. Continuità negli abbancamenti''.

Pubblicata il: 03/05/2019

In data due maggio è stata consegnata a Rap una parte funzionale della VI vasca che consentirà, a partire già da oggi, di riprendere lo smaltimento dei rifiuti in ordinario. A darne comunicazione l’Amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata che aggiunge: "La riconsegna anticipata alla Rap eviterà al Sindaco di emettere ulteriori ordinanze dandoci motivo di essere soddisfatti per avere rispettato i tempi prefissati e di avere gestito questo momento delicato con le nostre forze. Un plauso – continua Norata - va riconosciuto non solo alla ditta che si è aggiudicata i lavori (la General Smontaggi) e al direttore dei Lavori ( Ing. Gabriele Speciale) ma anche, ai nostri tecnici e al responsabile dell’Area Impianti, Dott. Pasquale Fradella, che ha seguito personalmente l’evolversi della fase operativa, gestendo, giorno dopo giorno, sia i lavori che la gestione degli abbancamenti”.

La discarica rimarrà operativa fino al raggiungimento dei valori autorizzati (un milione e novecento mila MC).

