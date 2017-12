discorso di fine anno

Nel suo breve discorso di fine anno il presidente Mattarella ha toccato tutti i punti essenziali che affliggono la nostra societą...

Nel suo breve discorso di fine anno il presidente Mattarella ha toccato tutti i punti essenziali che affliggono la nostra società partendo dai 70 anni dall’entrata in vigore la nostra Costituzione, fondamento di valori e democrazia.

Ha proseguito con un breve accenno alle prossime votazioni incitando gli italiani al voto e invitando soprattutto i più giovani ad esercitare questo diritto fondamentale di ogni cittadino - “Le difficoltà non devono farci smarrire quello che con sacrificio è stato conquistato: la nostra libertà, la democrazia e i valori”.

“L’autentica funzione della politica è quella di saper governare anche di fronte ai mutamenti sociali legati alle innovazioni, lo strumento fondamentale per farlo è la nostra Costituzione che ci indica le regole da seguire”.

Relativamente ai problemi derivanti dalla disoccupazione e dalle tante famiglie in grave difficoltà economica ha detto: “Il lavoro la più grave questione sociale per i giovani ma non solo, la tutela dei diritti e la sicurezza per tutti quelli che lavorano deve potere essere garantita”.

Nel suo discorso il presidente Mattarella ha ripercorso tutti quegli eventi sismici e terroristici che hanno danneggiato la nostra popolazione e territorio, ringraziando a tal proposito tutte le forze dell’ordine che hanno lavorato incessantemente per garantire, il più possibile, la nostra sicurezza.

Ha poi aggiunto - “I problemi che si presentano si possono superare con l’impegno di tutti soprattutto con l’impegno di chi rappresenta il popolo all’interno delle istituzioni”.

