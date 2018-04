Disneyland a termini imerese

Disneyland a Termini Imerese, (forse) si può. L'assessore Armao: ''A maggio incontro coi vertici Disney''

Torna in auge l'ipotesi del parco divertimenti dopo un dialogo interrotto qualche anno fa. La Sicilia di Musumeci sarebbe pronta ad investire e a supportare il progetto

Walt Disney era stato a un passo dallo sbarco a Palermo, eppure nessuno aveva creduto che un tale sogno si potesse realizzare. Almeno fino ad oggi, data che potrebbe rivelarsi storica per la nascita di un parco divertimenti in stile Disneyland a Termini Imerese. Il progetto del parco divertimenti del colosso dell’intrattenimento sarebbe potuto diventare realtà qualche anno fa, ma una brusca interruzione del dialogo tra governo regionale e Disney nel 2013 aveva messo un punto alla trattativa.

Fortunatamente non definitivo, dato che l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao ha annunciato la ferma volontà di una riapertura del tavolo con Disney, nel corso di un forum dell’Agenzia Italpress: “A inizio maggio incontrerò i vertici della Walt Disney – dichiara l’assessore – Stiamo tentando di riaprire il dialogo interrotto qualche anno fa. Diremo loro che la Sicilia è disponibile e aperta agli investimenti”.

Entusiasta il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, che ha espresso grande fiducia e stima nei confronti di Armao e del presidente della Regione Nello Musumeci. “È stato di parola – dice il sindaco commentando l’apertura di Armao – Non possiamo far altro che augurarci di realizzare il sogno”. Sui fatti del 2013 non è mai stata fatta assoluta chiarezza, ma stavolta il coinvolgimento dell’amministrazione locale è risultato da subito prioritario nell’instaurare un eventuale dialogo con Disney e convincerla che la musica sia cambiata.

