Divampano gli incendi in Sicilia, 7 in provincia di Palermo

Torna il grande caldo e ricominciano a divampare gli incendi in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2018 - 16:56:03 Letto 360 volte

Torna il grande caldo e ricominciano a divampare gli incendi in Sicilia. Il più grave ad Alimena dove sono intervenuti i canadair per cercare di limitare il fronte delle fiamme che rischiano di minacciare alcune abitazioni. Gravi altri roghi in autostrada Palermo-Mazara del Vallo nella zona di Montelepre.

Altri incendi a Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Bagheria. Interventi dei vigili del fuoco anche a Partinico e Terrasini. Molti dei roghi sono di origine dolosa.

Le forti raffiche di scirocco hanno alimentato diversi incendi sterpagli nel Palermitano sin da questa mattina.Molti incendi sarebbero stati innescati da persone che hanno dato fuoco alle sterpaglie dei loro terreni fuori dal tempo massimo previsto per legge (15 giugno), scegliendo anche una giornata ventosa pericolosa per lo sviluppo delle fiamme.

