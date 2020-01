meningite

Docente di 53 anni ricoverata per meningite al Civico

Ricoverata per meningite nella rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo.

Ricoverata per meningite nella rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo una docente di 53 anni che insegna all'Ospedale dei Bambini. La donna è arrivata ieri pomeriggio al pronto soccorso con i sintomi tipici dell'infezione.

La diagnosi è arrivata in tarda serata, una volta completati i controlli. Sono state attivate le procedure previste in questi casi, con la disinfestazione dei locali. I parenti della paziente hanno già fatto la profilassi necessaria.

"La situazione è sotto controllo - spiega Nicola Casuccio, direttore dell'unità di Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva dell'Asp di Palermo - Abbiamo appreso che l'insegnante già da alcuni giorni non si recava al lavoro. Quindi non c'è alcuna urgenza di una profilassi per i bambini dell'ospedalecon cui è venuta a contatto. L'antibiotico va preso solo tra le 24 e 36 ore dal contatto. Al momento non c'è alcuna urgenza. Tutte le persone che sono state a contatto con l'insegnante sono state avvertite".

