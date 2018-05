universitą

Docenti universitari con doppio lavoro: indagine della Corte dei Conti anche in Sicilia

La Guardia di finanza su mandato della Corte dei conti ha avviato una mega indagine in tutti gli atenei d'Italia.

La Guardia di finanza su mandato della Corte dei conti ha avviato una mega indagine in tutti gli atenei d'Italia. Nel mirino i docenti con il doppio lavoro, ovvero professori che nonostante il rapporto a tempo pieno con l'ateneo, fanno poi lavori privati senza versare una parte del ricavato all'Università come prevede la norma.

In alcuni casi poi i docenti non avrebbero potuto fare del tutto attività privata, anche nel caso di autorizzazione dell'ateneo. In Sicilia la procura regionale guidata da Gianluca Albo ha già aperto una decina di fascicoli con richieste di inviti a dedurre per docenti di "diversi atenei", da Palermo a Catania. Nel mirino soprattutto docenti di Ingegneria, Architettura e Chimica, ma non solo. Il danno stimato, al momento, è di un milione di euro. Nei prossimi giorni gli inviti a dedurre potrebbero trasformarsi in atti di citazione a giudizio.

