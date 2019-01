meteo

Domani clou del freddo in Sicilia e a Palermo

Ancora freddo in Sicilia. La terza irruzione artica della stagione invernale è iniziata ad affluire anche in Sicilia, apportando un primo e significativo calo delle temperature.

Quest’oggi, come esposto nel precedente editoriale, la neve ha fatto comparsa fin i 600 m circa sui rilievi occidentali e settentrionali. Sui Nebrodi si è segnalata qualche fioccata a quote inferiori, tra i 400-500 m circa, ma si tratta di fenomeni di tipo orografico a causa della predisposizione delle correnti (ovest) che favorisce determinate località della catena montuosa del messinese settentrionale. A richiamare ulteriore freddo a tutte le quote sarà un vortice afro-mediterraneo che, entro domani sera, dalla Libia tenderà a trasferirsi sul Mar Ionio, richiamando correnti settentrionali/nord-orientali dalla porta balcanica, ove risiede maggiormente freddo.

A differenza della precedente irruzione della settimana scorsa, stavolta si attende un prezioso contributo umido anche alla quota di 5.000 m circa (500 hPa), questa fondamentale per la formazione di celle temporalesche sulle acque tirreniche non appena prenderà vita la configurazione indicata. Un nocciolo gelido di -35°C alla quota di 500 hPa dovrebbe lambire entro domani sera il settore occidentale dell’isola, valori prossimi ai -33/-32°C si attendono sul resto della regione alla medesima quota.

Domani quindi arriverà un’ulteriore ondata di freddo, apportando probabili grandinate, gragnolate o graupel (neve tonda). Secondo la visione di alcuni modelli, seppur in modalità ridotta, tale fenomeno potrebbe sorgere anche a ridosso della costa ionica ove ritroveremo correnti settentrionali in quota.

