Domani è il ''Portaborse day'', capigruppo alla Corte dei Conti

Domani è il ''Portaborse day'' e non sarà una festa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2018 - 20:12:21 Letto 382 volte

Domani è il “Portaborse day” e non sarà una festa. L'infornata all'Assemblea regionale siciliana di 300 collaboratori dei 70 deputati regionali è al vaglio della magistratura contabile. Alle 10.30 alla Corte dei Conti si presenteranno i capigruppo per motivare le loro scelte.

Numeri e costi abnormi: si calcola almeno 4 milioni di euro l'anno. Ogni deputato ha un budget annuale di 58 mila euro da attivare su questo capitolo. Un appannaggio che viene utilizzato per intero e allegramente, a quanto pare, anche secondo la Sezione di controllo della Corte dei Conti dove domani saranno sentiti i presidenti dei gruppi. Tra le contestazioni, l'assenza spesso di un collegamento tra la cifra ragguardevole, le competenze e le qualifiche dei portaborse: tra gli ottanta “stabilizzati” dei gruppi ve ne sono molti che arrivano a guadagnare fino a 60 mila euro, anche a fronte di un diploma di terza media.

Incidono pesantemente pure i contratti esterni, sottoscritti in massa in queste settimane di inizio legislatura. Anche la presidenza dell'Ars non si è sottratta alla “regola”. E il presidente Gianfranco Miccichè ha promesso che avrebbe presto messo mano alla spinosa pratica: "All'Ars – ha già affermato - sono state fatte molte 'assunzioni' di collaboratori dei deputati con fattispecie contrattuali inaudite", promettendo "una riforma radicale di tutto questo sistema che ha ben tre bacini di precari: gli stabilizzati, i cosiddetti portaborse e i collaboratori previsti dal decreto Monti che destina 58 mila euro ad ogni singolo parlamentare per circondarsi di ulteriori esperti. Così non può andare. Questo sistema deve essere cambiato".

