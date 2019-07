Matteo Salvini

Domani Salvini in Sicilia

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, domani tornerÓ in Sicilia.

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, domani tornerà in Sicilia. Inaugurerà la nuova sede del commissariato di polizia di Caltagirone e poi sarà al Cara di Mineo, ormai vuoto dopo gli ultimi trasferimenti di migranti.

Prima tappa Caltagirone dove alle 11 il vicepremier, accompagnato tra gli altri dal sottosegretario Stefano Candiani e dal capo della polizia Franco Gabrielli, dal prefetto Claudio Sammartino, dal questore Mario della Cioppa, e dal sindaco Giovanni Ioppolo taglierà il nastro della nuova sede della polizia.

Il commissariato distaccato della polizia di Stato ed il distaccamento di polizia stradale sono ospitati nell'ex 'Casa delle Fanciulle', una palazzina di due piani che il Comune ha completamente ristrutturato e concesso in comodato d'uso dal settembre del 2016.

In una nota la questura di Catania rivolge "un doveroso ringraziamento all'amministrazione comunale di Caltagirone che ha dimostrato come il dialogo e la sinergia tra Istituzioni risultino sempre l'arma vincente per garantire ai cittadini servizi di livello elevato".

Dopo l'inaugurazione, alle 13,30, Salvini sarà al Cara di Mineo dove sarà allestito un punto stampa.

