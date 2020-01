Sciopero

Domani sciopero dei call center

Sciopero regionale dei call center domani in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2020 - 14:15:46 Letto 369 volte

Sciopero regionale dei call center domani in Sicilia. Cgil, Cisl Uil Palermo, con le loro categorie, i delegati, i lavoratori rappresentanti nelle Rsu e nelle Rsa, saranno domani al fianco dei lavoratori delle aziende di outsourcing. Raduno alle 9 in piazza Croci, nel centro del capoluogo siciliano. Il corteo si snoderà lungo la via Libertà, la via Ruggero Settimo, la via Cavour, fino a villa Whitaker, sede della prefettura.

"Scendiamo domani in piazza con i lavoratori dei call center per supportare le loro richieste per la regolamentazione del settore contro le delocalizzazioni selvagge e per sollecitare il governo nell'approvazione di emendamenti che garantiscano la crescita di questo comparto fondamentale delle telecomunicazioni", dicono il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il coordinatore territoriale Uil di Palermo Gianni Borrelli.

La crisi dei call center in outsourcing per i sindacati deve essere affrontata dalle istituzioni con atti strutturali: "Chiediamo una risposta definitiva, i lavoratori non possono piu' aspettare. Portiamo ai lavoratori in sciopero la solidarieta' di tutto il mondo del lavoro palermitano a difesa delle aziende in crisi. Chiediamo, come abbiamo fatto martedi' scorso alla fiaccolata per i lavoratori di Almaviva, che Palermo e la Sicilia non perdano occupazione, posti di lavoro e prospettive di crescita e che i lavoratori possano continuano a lavorare dignitosamente anche nella nostra regione, senza bisogno di andare via".

Il sottosegretario alla Sviluppo economico, Alessandra Todde, ha gia' convocato per martedi' 4 febbraio le principali aziende committenti dei call center. L'obiettivo del tavolo - fissato alle ore 15 al Mise, si legge nella convocazione, e' "analizzare il rapporto degli operatori del settore con i principali committenti sulle tematiche relative ai lavoratori, alla qualita' del servizio e alla delocalizzazione".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!